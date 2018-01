Tuomiopäivän kello liikahti jälleen lähemmäs ydintuhoa

Tiedemiesten mukaan ihmiskunnan tuho on nyt lähempänä kuin koskaan vuoden 1953 kylmän sodan jälkeen. Tänään ilmoitettiin tuomiopäivän kellon siirtämisestä 30 sekunnilla eteenpäin. Viisarit näyttävät nyt kahta minuuttia vaille keskiyötä.

Ydinsodan riskiä on nostanut muun muassa Pohjois-Korean ydinaseohjelman edistyminen. Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean kiristyneet äänenpainot ja provokaatiot ovat lisänneet sitä mahdollisuutta, että ydinsota syttyisi vahingossa tai virhearvion seurauksena.

Tuomiopäivän kello (Doomsday Clock) sijaitsee Chicagon yliopistossa ja sitä ylläpitää Bulletin of the Atomic Scientistin johtokunta. Kello on ollut käytössä vuodesta 1947 alkaen. Kellon aika symboloi ihmiskunnalle kohtalokkaan ydinsodan läheisyyttä.