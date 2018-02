Tutkija Trumpin puheesta: Yhdysvalloissa vaikea löytää yhteistä linjaa – "Edelleen hyvin syvästi jakautunut kansakunta"

– Aika vaikea tilanne löytää yhteistä linjaa, huonot ovat edellytykset. Yhdysvallat on hyvin syvästi jakautunut kansakunta. Esivaalit ovat maassa tulossa ja molempien puolueiden kannattaa vaaleihin lähteä hyvin selävästi toisiaan vastaan. Yhteisen linjan löytyminen on kyllä hyvin vaikeaa, Markku Ruotsila kommentoi Seitsemän uutisissa.

– Hänhän lupasi melkein kahdelle miljoonalla laittomasti lapsena maahantulleelle tällasiat tietä kansalaisuuteen, ja se on paljon suurempi luku kuin esimerkiksi Obama koskaan lupasi.

– Se on myrkkyä hänen omille kannattijilleen. He eivät pitäneet siitä pienemmästäkäään laittomasti maahantulleiden armahtamisesta, Ruotsila jatkaa.

– Hän ei ole siitä yksin vastuussa, mutta tosiasia on että maan työttömyysaste on alimmalla 17 vuoteen ja pörssikurssit korkeammalla kuin koskaan. Kyllä tässä on paljon Trumpin ansioista, Ruotsila viittaa muun muassa Trumpin ajamiin verojen alennuksiin.