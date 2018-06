Tutkijat löysivät kolme vastasyntynyttä planeettaa – "vauvat" kiertävät tähteä, jonka ikä on vain tuhannesosa oman Aurinkomme iästä

Nuoruus on suhteellinen käsite

Planeetan alut kiertävät HD 163296 -nimistä tähteä, joka on vain nelisen miljoonaa vuotta vanha. Ihmiselle valtava luku on kosmisessa mittakaavassa mitätön. Nuoren HD 163296 -tähden ikä on vain tuhannesosan oma Aurinkomme iästä.