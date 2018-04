Tutkijat löysivät valoa imevän planeetan – "mustempi kuin hiili"

Kepler-avaruusteleskooppi on löytänyt tuhansia planeettoja. Artistin näkemys Kepleristä.

Planeetta Wasp-104b kiertää omaa tähteään Leijonan tähdistössä. Tutkijat kirjoittavat artikkelissaan, että planeetta on mustempi kuin hiili. Planeetta on massaltaan kaasuplaneetta Jupiterin kaltainen ja kiertää täyden kierroksen tähtensä ympäri alle kahdessa vuorokaudessa.

Planeetta on lähempänä omaa tähteään kuin kuin Merkurius meidän Aurinkoamme. Koska planeetta on niin lähellä tähteään se lämmittää sen tuhansiin asteisiin, eikä pilviä pääse muodostumaan. Koska pilviä ei muodostu, planeetta on sen vuoksi hyvin musta. Vaikka mustia planeettoja kuvataan mustiksi, eivät ne ole hiilen kaltaisia vaan nyt löydetyn planeetan arvellaan olevan tumman purppurainen.