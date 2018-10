Tutkijat selvittivät salaisuuden: Tämän takia voikukat leviävät niin tehokkaasti

– Virtausmekaniikka on hyvin perinteinen tieteenala. Virtauksia on tutkittu Leonardo da Vincin ajoista lähtien. Ajatus siitä, että olemme löytäneet jotain täysin uutta, niin yksinkertaista ja ilmeistä, on hämmästyttävää, huomauttaa yliopistonlehtori Ignazio Maria Viola Edinburgin yliopistoon kuuluvasta Energiajärjestelmät-instituutista (Institute for Energy Systems).