Tutkijat varoittavat ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä – osa maapallosta voi muuttua asuinkelvottomaksi

Jo nyt ilmasto on lämmennyt yhdellä asteella esiteollisesta ajasta ja kahta astetta on pidetty rajana, jonka jälkeen lämpenemisen seuraukset voivat olla katastrofaalisia.

Maailman sää on tänä kesänä muistuttanut huolestuttavasti pahimpia ilmastonmuutosennusteita: sietämätöntä kuumuutta ja lämpöennätyksiä, tuhoisia metsäpaloja, rankkasateiden aiheuttamia kaupunkitulvia.

Pula ruuasta ja vedestä uhkaa



Vaikka yksittäiset sääilmiöt eivät ole suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamia, tutkijoiden mukaan suuria muutoksia voi olla luvassa nopeammin kuin on luultu.

– Näemme jo nyt ilmaston lämpenemisen, lukuisia helleaaltoja ja merenpinnan nousua. Nämä ilmiöt saattavat pahentua vielä paljon. Niillä on paikallisia ympäristövaikutuksia. Viljasadot kuolevat, ja ihmisillä on vähemmän vettä ja ruokaa. Ihmiset turhautuvat tilanteeseen ja joutuvat muuttamaan toisille seuduille, ennakoi professori Joanna Haigh Lontoon Imperial Collegen Ilmastonmuutos- ja ympäristöinstituutista.

Kriittinen piste voi olla lähellä

– Ongelma on se, että jos etsimme todisteita maapallon siirtymisestä uuteen tilaan, todisteet saadaan vasta, kun muutos on jo tapahtunut ja silloin on liian myöhäistä, toteaa professori Martin Siegert Lontoon Imperial Collegesta.