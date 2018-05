Tutkimusryhmä: Tämä mies vastasi MH17-matkustajakoneen alasampumisesta – upseeri "Orion" on toiminut aiemminkin Venäjän peitehankkeissa

Tutkimusryhmän mukaan kyseinen henkilö on Orioniksi kutsuttu GRU-upseeri Oleg Vladimirovitsh Ivannikov. GRU on Venäjän asevoimien tiedusteluelin. Ivannikovista käytetään myös nimiä Andrei Ivanovitsh sekä Andrei Ivanovitsh Laptev.

Bellingcatin mukaan Ivannikov on hyvin suurella todennäköisyydellä toiminut malesialaiskone MH17:n alasampumisen aikana upseerina Venäjän puolustusministeriön yleisesikunnan päähallinnossa.

Salaisten hankkeiden mies



Ivannikov on toiminut Bellingcatin mukaan Venäjän tiedustelupalvelujen peitehankkeissa aiemminkin. Hän oli muun muassa 2006–2008 sittemmin itsenäiseksi Georgiasta julistautuneen Etelä-Ossetian puolustus- ja hätätilaministeri.

Bellingcat on pyrkinyt selvittämään Ivannikovin henkilö- ja työhistorian. Sen mukaan Ivannikov syntyi 2. 4. 1967 Itä-Saksassa venäläisen prikaatinkenraalin poikana.

Puhelut avainasemassa



14.7.2014 eli kolme päivää ennen alasampumista nauhoitetussa puhelussa Ivannikovin kerrotaan sanoneen, että "heillä on Buk-ohjus" ja että "he aikovat aloittaa (Ukrainan sotilaskoneiden) alasampumisen".

Kyseinen kolmas puhelu on Bellingcat-ryhmän mielestä oleellinen, sillä puhelussa kerrottu kulkueen reitti täsmää Buk-ohjuksen laukaisualustan liikkeisiin sinä päivänä, kun ohjus osui malesialaiskoneeseen.

Kansainvälinen tutkintaryhmä JIT on pyytänyt apua syyllisten selvittämiseksi. JIT ei ole julkaisut epäiltyjen nimiä mutta sanoo rajanneensa epäiltyjen joukon muutamaan kymmeneen.

Ivannikov johti Luhanskin kansantasavaltaa



Bellingcat-ryhmän mukaan Ivannikov on toiminut niin sanotun Luhanskin kansantasavallan LNR:n sotilasneuvonanaja ja on ollut alueen de facto poliittinen johtaja vuonna 2014. LNR on Itä-Ukrainan kapinallisalueelle julistettu tasavalta, joka ei halua kuulua Ukrainaan.