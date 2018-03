Uganda erotti turvallisuusministerin ja poliisijohtajan – taustalla Suomessakin kuohuttaneet kuolemantapaukset?

Museveni on 32-vuotisen valtakautensa aikana säännöllisesti korvannut ministereitä ja muita korkeita hallinnon edustajia ilman julkisia perusteluja teoilleen.

Paikallismedia on uutisoinut Tumukunden ja Kavihuran välillä vallinneista vihamielisyyksistä. Kavihura on ollut julkisen ärtymyksen kohteena tämän epäonnistuttua torjumaan maata riivaavaa rikosaaltoa.

Maassa on tapahtunut myös muita rikoksia, joissa viranomaisten toimintaa on kritisoitu tehottomaksi tai epäonnistuneeksi. Myös syytöksiä korruptiosta ja kidutuksesta on esitetty.