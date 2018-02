Uganda-mysteeri: Ex-ministeri Lindénin erityislähettilään rooli tyrmätään televiestintäliitossa – "Hän on voinut nähdä itsensä siinä roolissa"

Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapaus on herättänyt runsaasti kysymyksiä. Yksi niistä liittyy siihen, mikä oli miehen seurueeseen kuuluneen ex-ministeri Suvi Lindénin rooli matkalla. Lindén on perustellut reissua ristiriitaisin lausunnoin. MTV Uutiset selvitti, mistä on kyse.