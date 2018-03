Ugandalaislehti: Turvallisuuspalvelu sanoo suomalaismiehen kuolemaa "suunnitelluksi"

Turvallisuuspalvelu on aiemminkin kyseenalaistanut poliisitutkinnan tuloksia. Kiistaan todisteiden aitoudesta voi liittyä sekin, että Ugandassa turvallisuuspalvelu ja poliisi käyvät valtataistelua.

Suomalaismies löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Kampalassa helmikuun alussa. Tapaukseen liittyviä kysymyksiä on edelleen auki. Miehen kanssa matkalla olleelta entiseltä kokoomuksen viestintäministeriltä Suvi Lindéniltä on penätty selitystä siitä, mitä hän teki Ugandassa. Lindén on ollut julkisuudessa niukkasanainen.