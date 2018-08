Ulkoavaruudesta löytynyt 2 elämän syntymiselle suotuisaa planeettaa – toinen on ”maapallon serkku”

Tutkimus on julkaistu Science Advances -julkaisussa. Tutkijaryhmän mukaan lähitähtien UV-säteilyllä on saattanut olla ratkaiseva vaikutus elämän syntymiseen maapallolla. Tutkija Paul Rimmer Cambridgen yliopistosta kertoo, että elämän syntymiseen vaadittavia molekyylipalikoita syntyy kun tarjolla on oikea määrä UV-säteilyä.