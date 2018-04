Ulkoministeri Soini vaatii: Syyriassa sotarikokseen syylliset saatava kiinni – "Tilanne on erittäin räjähdysherkkä ja vakava"

– Tilanne on erittäin räjähdysherkkä ja vakava. YK:ssa turvallisuusneuvosto on kokoontunut ja kokoontuu jälleen uudelleen. Me haluamme neuvotteluratkaisun ja että tämä kamala sota saataisiin loppumaan, Soini sanoo.

Venäjä jarruttaa turvallisuusneuvostossa

"Olennaista on, että sotarikos on tapahtunut"

– Tässä asiassa on olennaista se, että alueella on käytetty kemiallista asetta ja se on sotarikos. Tällainen toiminta on ankarasti kielletty kansainvälisellä sopimuksella ja rikkeet on sanktioitu. Kemiallisten aseiden käyttö on yksinkertaisesti pystyttävä lopettamaan tästä maailmasta.