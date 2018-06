USA haukkui ihmisoikeusneuvoston ja lähti sieltä ovet paukkuen – "Kritiikille oli syytä, mutta lähtöpäätös ei edistä ihmisoikeuksia"

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katja Creutz sekä Ihmisoikeusliiton ihmisoikeuksien asiantuntija Matti Jutila analysoivat Yhdysvaltojen päätöstä tuoreeltaan Huomenta Suomessa.



Lähtemispäätöksestä kerrotussa tiedotustilaisuudessa maan YK:n suurlähettiläs Nikki Haley ruoti neuvostoa kovin sanoin, kommentoiden sitä tekopyhäksi. Haleyn mukaan Yhdysvallat on tyytymätön siihen, että neuvostossa on mukana valtioita, joiden ihmisoikeustilanteessa on puutteita.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Myös Suomelle huomautuksia neuvostolta



Ihmisoikeuksien asiantuntija Matti Jutila sanoo, että Yhdysvaltojen kritiikki neuvoston jäsenmaista on aiheellinen, mutta ei kerro koko totuutta.



– Siellä on valtioita, joilla on todella vakavia ongelmia ihmisoikeustilanteessa. Mutta YK:n ihmisoikeusneuvoston toiminnassa on kaikissa vaiheissa mukana kansalaisjärjestöjä, joten keskustelu ainoastaan jäsenistä ei kerro koko totuutta neuvoston toiminnasta.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

YK:n ihmisoikeusneuvostossa istuu 47 jäsenmaata, jotka tekevät yhdessä päätöksiä ja käsittelevät ihmisoikeusasioita. Sen tekemä määräaikaistarkastelu antaa jokaiselle maalle yleismaailmallisen katsauksen maan ihmisoikeustilanteeseen.



Myös Suomi on saanut huomautuksia neuvostolta ihmisoikeusasioista, kuten naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja translaista.



Päätös lähteä ei edistä ihmisoikeuksia

Creutzin mukaan Yhdysvaltojen lähtö ei ainakaan edistä ihmisoikeuksia.



– Päätös heikentää neuvoston arvovaltaa. Kun näin suuri toimija vetäytyy vapaaehtoisesti, se jättää Yhdysvaltojen kumppanit hakemaan uusia liittolaisia ja edistämään intressejä toisten kanssa. Lisäksi se antaa enemmän tilaa ihmisoikeuskriittisille maille.



Yksi Yhdysvaltojen syy vetäytymiseen oli neuvoston Israel-vastaisuus. Creutz kuitenkin sanoo, että Yhdysvallat on jäsenenä todistetusti pystynyt vähentämään Israel-kritiikkiä YK:n ihmisoikeusneuvostossa.