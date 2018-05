USA huolissaan Nord Stream 2:sta – "Itämeri ruuhkainen ja sotilaallisesti herkkä alue"

Yhdysvaltain energiadiplomatiasta vastaavan apulaisulkoministeri Sandra Oudkirkin mukaan Itämeri on ruuhkainen ja sotilaallisesti herkkä alue.

– Kun katsoo hallitusten ja yritysten kykyä käyttää infrastruktuuria välineenä laitteille ja teknologioille, jotka voivat kuunnella, seurata ja valvoa, se on huoli liittyen tähän tiettyyn merenalaiseen putkiprojektiin Itämerellä, Oudkirk sanoi Berliinissä, missä hän tapaa saksan viranomaisia hankkeeseen liittyen.

Nord Stream 2 -yhtiön suurin omistaja on venäläinen valtionyhtiö Gazprom. Hankkeessa sen länsimaisina kumppaneina on useita läntisiä energia-alan yhtiöitä, muun muassa Shell ja saksalainen Uniper, jonka osaomistusta Fortum tavoittelee. Putki on suunniteltu rakennettavaksi Viipurista Greifswaldiin Saksaan.