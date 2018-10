USA:n välivaaleissa verinen taisto: Selkävaivainen Francine pelkää republikaanien voittoa – "He yrittävät sulkea kroonisesti sairaat terveydenhuollon ulkopuolelle"

Tavoitteena pelastaa terveydenhuolto

– Elän jatkuvan kivun kanssa. Minulta on leikattu niskanikama kolme kertaa. Alaselkäni on pilalla. Olemme hylättyjä. He yrittävät sulkea meidät kroonisesti sairaat terveydenhuollon ulkopuolelle. Se on järjetöntä, Lake sanoo.