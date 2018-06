USA:n viljelijät ovat huolissaan Trumpin politiikasta ja hupenevista meksikolaisista – “Jokaisella sienitilalla on pula työntekijöistä"

Alonzo on kolmannen sukupolven farmari ja varpaista kaulaan asti republikaani. Viime vaaleissa pää kääntyi demokraateille, koska Alonzo pelkäsi Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia. Alonzo myöntää, että hänen sienifarminsa on riippuvainen meksikolaisista, sillä moni muu ei viitsi urakoida 10 eurolla tunti.

– Jokaisella alueen sienitilalla on työntekijäpula! Ehdottomasti maahanmuuttopolitiikka on tiukentunut. Nykytilanne on se, että meillä on koko ajan vähemmän tekijöitä. Meiltä puuttuu nyt ainakin kymmenes tarvittavasta työvoimasta eikä tämä ole vain minun tilani ongelma, Alonzo kertoo.