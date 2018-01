USA:ssa harvinainen onnenpotku: Kaksi satojen miljoonien jättipottia jakoon peräkkäisinä päivinä

New Hampshire lotteryn tiedottaja Maura McCannin mukaan vain päivää myöhemmin New Hampshiren Merrimackissa myytiin 559,7 miljoonan dollarin (464 miljoonan euron) arvoinen kuponki Powerball-pelissä. Myös kupongin myynyt kauppa hyötyy, sillä se saa voittokupongin myymisestä 75 000 dollarin (62 000 euron) bonuksen. Oheisella videolla lottokupongin myyneen kaupan omistjan tunnelmia.

Elämää muuttava käänne

Suuren rahasumman voittaminen on elämää muuttava käänne. New Hampshire lotteryn toiminnanjohtaja neuvoo lottovoittajia pohtimaan voiton vaikutusta elämään.

McInture neuvoo yhdysvaltalaisia signeeraamaan lottokupongin taakse ja konsultoimaan lakimiestä ja sijoitusneuvojaa voitosta. Hän myös ehdottaa voittajaa suunnittelemaan varallisuuden käyttöä ennen palkinnon lunastamista, koska voittajalla on vuosi aikaa nostaa rahat itselleen.

Sääntömuutokset vaikeuttavat voittamista

559,7 miljoonan jättipotti on Powerball -pelissä kuudenneksi suurin ja Yhdysvaltojen historiassa seitsemänneksi suurin lottovoitto. Se on myös toinen New Hampshireen osunut lottovoitto puolentoista vuoden sisään, kun Raymondissa anonyymina pysyttelevä voittaja sai vuonna 2016 itselleen 487 miljoonan summan Powerballissa.