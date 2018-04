Useilla tahoilla näyttöä kemiallisen aseen käytöstä Syyriassa – Uutiskanava: Näytteissä merkkejä kloorikaasusta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi paikallisen TF1-televisiokanavan haastattelussa tänään, että Syyria on mennyt liian pitkälle käyttäessään kemiallisia aseita.

– On olemassa raja, ja se on kansainvälinen oikeus. Meillä on todisteet siitä, että viime viikolla kemiallisia aseita käytettiin Syyriassa, ainakin klooria, ja että niitä käytti (Syyrian presidentin) Bashar al-Assadin hallinto, Macron sanoi.