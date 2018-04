Useita kuollut bussionnettomuudessa Kanadassa – Finaalipaikasta taistellut juniorijoukkue joutui traagiseen turmaan

Humboldt Broncos -joukkuetta kuljettanut bussi törmäsi raskaaseen kuljetusajoneuvoon Saskatchewanin maaseudulla noin 30 kilometriä pohjoiseen Tisdalen pikkukaupungista. Kanadan Kuninkaallinen ratsupoliisi (RCMP) vahvistaa, että onnettomuudessa on tullut kuolonuhreja ja loukkaantumisia. RCMP ei vielä kerro, kuinka monta on kuollut tai loukkaantunut. Televisiokanavan mukaan kuolleita on useita.