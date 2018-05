Uskomaton tuuri: Australialaismies voitti loton pääpotin kahdesti saman viikon aikana

1 min 6 s

Uutisjutut: Kotimaa

Linda Liukas on saanut ison apurahan

Expo2020 Dubai -organisaatio on antanut 100 000 dollarin apurahan. Ohjelmoijana sekä lastenkirjailijana tunnetuksi tullut Linda Liukas on tehnyt muun muassa Hello Ruby-kirjan.