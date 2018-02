Utahin monumentit ovat nyt Trumpin päätöksestä auki kaivostoiminnalle – MTV ikuisti vaarassa olevat kansalliset maisemat

– Kuka tietää, mitä he aikovat tehdä! He haluavat asfaltoidun tien ja rakentaa hotelleja, vaikka tämä on historiallista erämaata. Tämä voi muuttua yksityiseksi varakkaiden maatilaksi.

Tärkeä fossiilien löytöpaikka

– Täältä löytyi vasta uusia dinosauruslajeja, joita ei ole löydetty mistään muualta. Mutta alueelta on löytynyt myös hiiltä, ja he haluavat tuhota fossiilit hiilen vuoksi, Austin sanoo.

– Tällä alueella on tehnyt paljon geologisia tutkimuksia. Suurimmassa osassa täällä ei ole taloudellisesti kannattavaa kaivaa, mutta utahilaiset poliitikot kieltäytyvät uskomasta tieteeseen kuten Trumpkin. He haluavat uskoa, että täällä on arvokasta kaivettavaa, vaikka ainoa arvokas on luonto itse, Austin lisää.