Uudet Venäjä-syytteet saivat demokraatit vaatimaan Helsingin huippukokouksen perumista

Republikaaneista senaattori John McCain on yksi harvoista, joka on ollut demokraattien kanssa samoilla linjoilla. McCain totesi NBC Newsin mukaan, tuoreiden syytteiden jälkeen Trumpin ja Putinin kahdenkeskinen tapaaminen on pistettävä mietintään. Hänen mukaansa Trumpin olisi kohdattava Putin ja alleviivattava, että Yhdysvaltoihin kohdistuvalla toiminnalla on korkea hintalappu. Jos presidentti ei ole valmis tekemään sitä, niin kokousta on turha pitää.