Uusi lapsen raiskausmurha kuohuttaa Intiassa – maanlaajuinen suuttumus päättäjiä kohtaan kasvaa

Kahdeksanvuotias muslimityttö Asifa joutui hindumiesten sieppaamaksi ja raiskaamaksi tammikuussa. Tapaus on aiheuttanut valtavia mielenilmauksia uhrien oikeuksien puolesta sekä lisännyt uskonnollisia jännitteitä.

Tämän lisäksi myös tammikuussa tapahtunut 8-vuotiaan tytön sieppaus ja joukkoraiskaus on aiheuttanut suurta vihaa ja vaatimuksia päättäjien suuntaan. Tänään mielenosoituksia on järjestetty ympäri maata, ja niihin on osallistunut joukko tunnettuja Bollywood-tähtiä.