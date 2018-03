Uusi-Seelanti aikoo vähentää jäniskantaa tappavalla viruksella – lemmikkikanitkin vaarassa

RDHV1-K5-virus on uusi kanta Uudessa-Seelannissa jo aikaisemmin tavatusta verenvuotokuumetaudista.

Lemmikkikanit saattavat olla vaarassa



Jäniskanta on aiheuttanut paikallisille maanviljelijöille ongelmia jo pitkään. Villinä elävä jänis kilpailee samasta laiduntilasta eläinkarjan kanssa ja kaivaa koloja laidunmaille.

Osa maanviljelijöistä on toivottanut toimenpiteet jäniskannan hillitsemiseksi ilolla, mutta osa pelkää viruksen leviävän myös lemmikkikanien keskuuteen. Uusiseelantilaisia on ohjeistettu, että he voivat halutessaan rokottaa lemmikkikaninsa verenvuotokuumetta vastaan.