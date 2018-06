Uusia haasteita tapaamiseen: Kim Jong-un haluaa huippuhotelliin Singaporessa – ja jonkun muun maksavan laskun

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaamiseen on aikaa vain runsas viikko, ja kokoukseen liittyviä avoimia kysymyksiä on paljon.

Uutiskanava CNN kertoo Washington Postin saaneen tiedon, jonka mukaan Kim haluaisi majoittua Singaporessa huippuhotelli Fullertonin presidentti-sviittiin. Se maksaa arviolta 6 000 dollaria yöltä. Kyseessä on luksushotelli, jossa järjestetään isoja juhlatilaisuuksia. Kuvia hotellista voit katsoa täältä .

Miten Kim pääsee Singaporeen?



Kim on tähän saakka tehnyt virassaan tiettävästi yhden ainoan ulkomaanmatkaan, hitaalla valtionjunalla Pekingiin.

Pjongjangista kauas merien yli Singaporeen on kuitenkin lentoteitsekin liki 5 000 kilometrin matka, joka kestäisi kuutisen tuntia. Kimin käytössä on pääasiassa venäläistä ja vanhanaikaista lentokalustoa, jota on käytetty tähän saakka vain lähinnä Pekingin reittilennoilla.