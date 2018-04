Uutisanalyysi: USA pelottelee Syyriaa vastatoimilla kaasuiskun takia – Nämä ovat Trumpin vaihtoehdot

1. Diplomatia

Pakotteet näyttävät aina hyviltä vastatoimilta, vaikka niiden vaikutus on rajallinen ja hidas.

Yhdysvallat ja Trump epäilevät, että Venäjä on osoittain kaasuiskun takana, koska Venäjä on tukenut Syyrian hallitusta ja presidentti Bashar al-Assadia.

Toisaalta myös Iran on Syyrian tukena. Niinpä Yhdysvallat voisi ajaa uusia pakotteita kaikkia kolmea vastaan. Vaikka Syyria on tehnyt liki 30 kaasuiskua aiemmin, YK:n turvallisuusneuvosto on Venäjän veto-oikeuden takia jakautunut, eikä se voi tehdä mitään.