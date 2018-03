Uutistoimisto: YK:n erityislähettiläs tapaa Venäjän ulkoministerin Moskovassa – keskustelevat Syyrian tilanteesta

Syyrian konflikti alkoi vuonna 2011 ja jatkuu edelleen. Viime viikkoina konflikti on ollut julkisuudessa Itä-Ghoutan tapahtumien takia. Syyrian hallinnon joukkojen hyökkäys on jatkunut alueelle jo yli kuukauden. Alueelta on arvioiden mukaan lähtenyt yli 100 000 siviiliä.