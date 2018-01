Pyyntö Janitskinin luovutuksesta Suomeen hylättiin: Andorralainen syyttäjä valitti asiasta

Hallitusneuvos Juhani Korhonen oikeusministeriöstä vahvistaa, että ministeriötä edustava andorralainen syyttäjä on jättänyt valituksen. Myös Janitskin itse kertoo asiasta Facebookissa.

– Andorrassa on varmasti meidän hovioikeuttamme vastaava muutoksenhakuaste, joka sitten käsittelee valituksen omalla aikataulullaan. Aikataulusta meillä ei ole tietoa, Korhonen kertoo.

Ministeriö: Hylkäys johtui vääränkielisistä lakiviittauksista



Janitskin otettiin kiinni Andorran lilliputtivaltiossa Suomen poliisin pyynnöstä. Hän on vastustanut luovuttamista ja vedonnut leikkaushoitoa vaativaan sairauteen.

Korhosen mukaan luovutuspyyntöä ei alun perin hylätty Janitskinin terveydentilan vaan pyynnössä olleen muotovirheen takia. Hän kertoo, että virhe on nyt korjattu.

– Muotovirhe oli se, että emme olleet ohjeistaneet luovutuspyynnön lakiviittauksia espanjan, ranskan tai katalaanin kielellä, vaan englanniksi, mikä on vakiintunut kansainvälinen käytäntö. Nyt ne on käännätetty espanjaksi, joten asia on kunnossa.