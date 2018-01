Vaikuttavat kuvat: Jälleen uusi superkuu – jättimäinen täysikuu valaisi uuden vuoden alkua

Superkuu tarkoitta sitä, että kuu on samaan aikaan täysi ja kiertoradallaan lähellä maata. Superkuita on lähiaikoina kolme, sillä kuun kiertorata on elliptinen ja sinä ajanjaksona, kun kuu on kiertoradallaan lähinnä maata, kuu ehtii olla täysi kolmesti.