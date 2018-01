"Väkivaltaa, nöyryyttämistä ja intiimejä suhteita" – New Yorkin baletin johtaja jää eläkkeelle rajujen ahdistelusyytösten takia

Martins on johtanut myös New Yorkin City Balletin yhteydessä toimivaa American School of Ballet -koulua.



Koulu kertoi viime kuussa saaneensa nimettömän kirjeen, jossa Martinsia syytettiin tarkemmin yksilöimättömästä häirinnästä.



– Saadakseni aiheutuneen häiriötilan päättymään, olen päättänyt jäädä eläkkeelle tehtävistäni, Martin kirjoitti erokirjeessään Baletille ja oppilaitokselle.



Martins myös kiisti kirjeessä kaikki syytökset. Hän sanoi syytösten olevan "suurelta osin nimettömiä ja vuosikymmeniä vanhoja". Reuters ei eilen tavoittanut Martinsia kommentoimaan asiaa.



Syytöksiä tutkii riippumaton juristi, jonka Baletti ja koulu ovat palkanneet.



– Otamme syytökset vakavasti. Odotamme riippumattoman tutkinnan valmistuvan pian, New York City Balletin puheenjohtaja Charles Scharf kommentoi.



Tanssijat: Vuosia jatkunutta väkivaltaa ja nöyryytystä

Tanskalaissyntyinen tanssija ja koreografi Martins johti New Yorkin Balettia 1980-luvulta lähtien.



New York Times kertoi ahdistelusyytöksistä noin kuukausi sitten. Lehden haastattelussa viisi baletin entistä tanssijaa ja balettikoulun opiskelija kertoivat omilla nimillään Martinsin väkivaltaisesta käytöksestä.



12-vuotiaana balettikoulussa ollut Victor Ostrovsky sanoo Martinsin tarttuneen häntä niskasta ja retuuttaneen puolelta toiselle kenraaliharjoituksessa.



– Aloin itkeä hillittömästi, Ostrovksy sanoi New York Timesin haastattelussa.



Ostrovsky kertoi olleensa tapauksen jälkeen häpeissään ja masentunut. Hän lopetti balettikoulun kesken.

17 vuoden ajan tanssijana baletissa toiminut Alina Dronova kertoi Martinsin tarttuneen häntä kaulasta ja potkaisseen hänet ulos työhuoneestaan. Martins teki Dronovan mukaan näin myös muille.



Entinen New Yorkin Baletin ensitanssija John Clifford kertoo Martinsin lyöneen molemmat nyrkkinsä seinään "tuumaan etäisyydeltä" hänen kasvoistaan.



– Se oli väkivaltainen ja nöyryyttävä teko, joka myös pelotti minua, Clifford sanoi.



Clifford myös muisteli Martinsin olleen väkivaltainen entistä ensitanssijaa Heather Wattsia kohtaan. Clifford kertoi Martinsin paiskanneen Wattsin betoniseinään pukuhuoneen ulkoupuolella. Martinsilla oli myös romanttinen suhde Wattsiin.



Clifford toimii nykyään Los Angelesin tanssiteatterin taiteellisena johtajana.



Intiimejä suhteita tanssijoiden kanssa

Martins on lehden mukaan käyttänyt New York City Balletissa niin suurta ja laajalle ulottuvaa valtaa, että hänen alaistensa on ollut mahdotonta puhua hänen käytöksestään ilman ammatillisia seurauksia.



Lisäksi hänen suhdettaan useisiin tanssijoihin on kuvattu intiimiksi. Jotkut tanssijat ja balettikoulun opiskelijat ovat arvelleet New York Timesin mukaan toisten tanssijoiden saaneen Martinsilta parempia rooleja New York City Balletissa intiimisuhteidensa takia.