Valheelliset WhatsApp-viestit ovat johtaneet kymmeniin joukkolynkkauksiin Intiassa

Viesti Facebookin omistamalta yritykseltä tuli sen jälkeen, kun Intian poliisi kertoi WhatsAppissa levinneiden huhujen johtaneen väkivaltaisiin yhteenottoihin ja pyysi WhatsAppia estämään huijausviestien leviämisen. Väkivaltaisuuksissa joukko ihmisiä on yleensä käynyt yhden ihmisen kimppuun WhatsAppissa levinneiden syytösten jälkeen. Reutersin mukaan jotkut uhreista ovat jopa kuolleet joukkohakkauksessa. Reutersin mukaan useissa levinneissä valeviesteissä on nimetty ihmisiä lasten pahoinpitelijöiksi ja se on johtanut yli kymmeneen väkivaltatapaukseen.