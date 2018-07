Varustamolle sataa vihaa jääkarhun ampumisesta – "Turismi todisti taas olevansa vahingollinen villille luonnolle"

WWF:n uhanalaisuusluokituksessa jääkarhut on vaarantunut laji. Luonnonsuojelijat ovatkin ilmaisseet huolensa tapahtuneesta.

– Tämä on todella traagista. Planeetallamme on jäljellä vain 25 000 jääkarhua, joten jokainen niistä on tärkeä, sanoo Jeff Corwin CNN:lle.