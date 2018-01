Väyryseltä kovia väitteitä Ukrainan kriisiin: Länsimaiden toimet rikkoivat rauhan – Venäjän oli pakko vallata Krim

– Kiovassa tehtiin Yhdysvaltain tuella vallankaappaus ja laillisesti valittu johto joutui poistumaan maasta. Uusi hallitus kielsi venäjän kielen käytön ja lähti hakemaan Nato-jäsenyyttä. Venäläiset olivat jo vuosia sanoneet amerikkalaisille, että jos Ukrainaa pyritään viemään Natoon, he joutuvat ottamaan haltuunsa Krimin, Väyrynen sanoi.

– Tämä on nähty mediassa kovin yksipuolisesti. Se johti tragediaan Ukrainassa, Väyrynen jatkaa.

"Venäjä-uhkakuvaajilla Nato mielessä"

– Venäjällä on valtavat luonnonvarat ja lahjakas hyvin koulutettu väestö. Nyt kun länsimaat ovat antaneet Venäjälle pakotteita, maa on hakeutunut tiiviimpään yhteistyöhön esimerkiksi Kiinan kanssa, joka on teknologisessa kehityksessä monessa suhteessa länsimaiden edellä.