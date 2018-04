Venäjä estää pääsyn Telegram-pikaviestipalveluun – "Haittaa 15 miljoonan elämää, ei paranna Venäjän turvallisuutta"

"Perustuslain vastaista"

Durov on asunut Venäjän ulkopuolella vuodesta 2014 lähtien. Hän on ollut Venäjän hallinnon äänekäs kriitikko viime vuosina. Venäjältä lähdön jälkeen hän hankki itselleen St. Kitts & Nevisin kansalaisuuden.

Telegram-pikaviestipalvelulla on yli 200 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti ja se on maailman yhdeksänneksi eniten ladattu mobiilisovellus. Erityisen suosittu palvelu on entisissä neuvostotasavalloissa ja Lähi-Idässä. Palvelu on tullut tunnetuksi opposition viestintäkanavana, mutta myös Venäjän hallinto on pitänyt Telegramin kautta yhteyttä esimerkiksi toimittajiin.