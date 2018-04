Venäjä: Ex-agenttiin käytetty hermomyrkky kokeiden mukaan lännen peruja

Asiasta kirjoittaa mm. New York Post sivuillaan. Hermomyrkkyä käytettiin entistä venäläisagenttia Sergei Skripalia ja hänen tytärtään vastaan.

Britannia on syyttänyt tapauksesta Venäjää ja todennut, että kyseessä on Venäjällä suunniteltu myrkky. Venäjä on kiistänyt syytökset.