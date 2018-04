Venäjän ohjusharjoitukset Ruotsin rannikon tuntumassa alkavat – aseistuksesta ei tietoa

Venäjä on ilmoittanut käyttävänsä ohjuksia harjoituksessa, joka jatkuu perjantaihin saakka. Tarkasti ei kuitenkaan tiedetä, millaista aseistusta harjoituksessa aiotaan käyttää.

Ohjusharjoitusten on määrä kestää kolmen päiovän ajan. Ruotsi on saanut ohjuskokeesta virallisen ilma- ja meriliikennettä koskevan varoituksen.

Venäjä ei ole tiettävästi koskaan aiemmin tehnyt ohjuskoetta yhtä kaukana lännessä. Julkisuudessa on aiemmin spekuloitu, että maa saattaisi testata jopa ballistista Iskander-ohjusta, jolla voidaan kuljettaa ydinaseita. Venäjä on myös aiemmin ilmoittanut alkavansa josakin yhteydessä testata laivaston ilmatorjuntaohjusta nimeltä Pantsir, jonka uusin versio on taannoin otettu käyttöön.