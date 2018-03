Venäjä valmistautuu vaaleihin diplomaattisen kriisin keskellä – kampanjat laimeita, äänestämisestä palkkioksi herkkuja

– Putinin kannatuskäyrässä näkyy selkeitä piikkejä ylöspäin aina, kun Venäjän kokee olevansa suuren ulkoisen uhan edessä. Tällaisia tilanteita ovat olleet jotkut terrori-iskut, finanssikriisi, Ukraina ja erityisesti Krim. Vähän samantyyppistä ilmapiiriä täällä lietsotaan nytkin. Täällä puhutaan russofobiasta, joka on vallannut koko Länsi-Euroopan.

Kädestä pitäen äänestämään

Vaaleissa on vain yksi suosikki. Vladimir Putinin uudelleenvalinta presidentiksi on käytännössä varma. Kivimäki arvioi, että venäläisäänestäjät eivät luultavasti käy äänestämässä kovinkaan vilkkaasti. Äänestysvilkkaus voi jäädä 50 prosentin tietämille tai jopa sen alle.

– Äänestysvilkkaus on Kremlille hyvin kiusallinen asia. Vilkkautta yritetäänkin nostaa kaikin mahdollisin keinoin. On mahdollista, että sitä voidaan nostaa vippaskonsteillakin, mutta ikään kuin normaalein keinoin: on haettu lääkäreitä, opiskelijoita, sotilaita ja sairaalapotilaita melkein kädestä pitäen äänestämään tai näin aiotaan tehdä. Lisäksi äänestämisestä voi saada myös kaikenlaisia palkkioita kuten herkkuja ja lahjoja. Viranomaiset tekevät kaikkensa, että ihmiset lähtisivät uurnille näissä Putinille mahdollisesti viimeisissä vaaleissa.