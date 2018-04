Venäjä: Yhdysvallat vaikeuttaa Aeroflot-henkilöstön viisuminsaantia – "Tästä on tulossa täysin järjetöntä"

– Tämä on tahallista vaikeuksien luomista, ja se on puhtaasti ja täysin amerikkalaiskollegoidemme omallatunnolla, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille konferenssipuhelussaan.

"Sehän on kahdeksan kuukautta"

Myös Venäjän ulkoministeriön nettisivuilla on tiedote asiasta.

– Tämä on äärimmäisen masentavaa. Yhdysvaltain viisumin virallinen maksimiodotusaika viisumihaastattelulle kasvatettiin äskettäin 85 päivästä 250 päivään. Sehän on kahdeksan kuukautta. Tämä tarkoittaa, että viisumin hakemisesta on tulossa täysin järjetöntä, ulkoministeriön tiedotetekstissä kuvaillaan.