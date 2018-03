Putinin kampanjointi hyytävän hiljaista – tutkija: Näen hyvin vaarallisen suunnan

Venäjän vaalikampanjointi on nyt päättynyt perinteiseen vaalihiljaisuuteen. Kampanjointia on ennen hiljaisuuttakin luonnehdittu laimeaksi, ja erityisesti presidentti Putinin hyvin vähäinen osallistuminen vaalitapahtumiin on ihmetyttänyt. Putin käytti päätöspuheeseensa Krimin valtauksen vuosipäivän kunniaksi vain kaksi minuuttia aikaa.