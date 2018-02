Venäjän lähetystön työntekijöillä huumebisneksiä Argentiinassa – poliisi pääsi tekijöiden jäljille vaihtamalla kokaiinin jauhoon

Pidätettyjen joukossa on venäläinen ex-diplomaatti ja argentiinalainen poliisi. Tutkinta johti kansainvälisen huumeringin jäljille.

Diplomaattipostin joukossa kokaiinia

Poliisit menivät paikalle sen jälkeen, kun Venäjän Argentiinan suurlähettiläs Victor Koronelli ja kolme Venäjän turvallisuuspalvelun jäsentä ilmoittivat Bullrichille epäilyistä, joiden mukaan diplomaattipostin joukossa olevissa matkatavaroissa on jotain epäilyttävää. Tavarat olivat suurlähetystön tilojen yhteydessä olevassa koulussa.

Poliisin ovela juoni: kokaiini vaihdettiin jauhoihin

– Tämä on ollut toistaiseksi monimutkaisin huumetutkinta, johon olemme osallistuneet, kertoi Bullrich tiedotustilaisuudessa.

Useita pidätettynä, mutta yksi vielä vapaalla: kuka on mystinen "K"?

Poliisi on ottanut kiinni myös venäläisargentiinalaisen Alexander Chikalon, jonka uskotaan olleen vastuussa kokaiinikuljetusten logistiikasta Argentiinasta Venäjälle. Koordinoinnissa auttoi suurlähetystössä työskennellyt Ali Abyanov, joka pidätettiin kodistaan Moskovassa. Rautoihin joutui myös tullimääräysten kiertämisessä auttanut argentiinalaispoliisi Ivan Blizniouk.

Ministeri Bullrichin mukaan ainakin yksi tekijöistä on kuitenkin vielä vapaalla jalalla. "K"-koodinimellä tunnettu henkilö on vastuussa huumeiden ostamisesta ja niiden päätymisestä Venäjän suurlähetystöön Argentiinassa. Ilmeisesti tällä hetkellä Saksassa olevasta epäillystä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.