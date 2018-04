Venäjän monipäiväinen ohjuskoe Itämerellä aivan Ruotsin rannikon lähellä huolestuttaa: "Emme tiedä, mitä he aikovat"

Kauimpana lännessä koskaan

Iskender on ballistinen ohjus, jolla voi ampua jopa ydinaseita. Venäjän sotilaslähteet vahvistivat uutistoimisto RIA-Novostillei alkuvuodesta, että Venäjä on tuonut niitä Kaliningradiin.

Erilaisia tulkintoja



Expressen-lehti kertoo, että myös meriliikennettä on varoitettu. Ruotsin merenkulkulaitos kuvaa Venäjän ilmoitusta tykistöharjoitukseksi ja sanoo, että kunkin aluksen kapteeni tekee itse päätöksen, ohjaako aluksen alueelle. Alueella on sekä matkustajalautta- että rahtiliikennettä. Kun lentoliikenneilmoitus on nimeltään Notam, laivaliikennettä koskeva ilmoitus on Navtex.