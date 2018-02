Venäjän onnettomuuskoneen uhrien nimiä alettu julkaista – koneen jäänteet pirstoutuneet kilometrin laajuiselle alueelle

Maahansyöksy tapahtui melkein heti nousun jälkeen, mutta vielä on epäselvää se, mikä turman aiheutti. Uutiskanava RBK:n haastatteleman tutkintalähteen mukaan terrori-isku on epätodennäköinen eikä merkkejä esimerkiksi räjähteistä toistaiseksi ole. Musta laatikko on kuitenkin jo löytynyt.