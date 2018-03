Venäjän Paris Hilton, Putinin perhetuttu ja presidenttiehdokas – Ksenia Sobtshak sekottaa Venäjän oppositiota

Ksenia Sobtshak (s. 1981) on poliitikko Anatoli Sobtshakin tytär. Anatoli Sobtshakia on usein kuvailtu presidentti Putinin oppi-isäksi. Miehet työskentelivät uransa alussa samaan aikaan Pietarin johdossa. Myöhemmin Sobtshakista tuli Pietarin pormestari. Ksenia puolestaan lähti opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa Moskovan valtionyliopistoon.

Kontrasti Navalnyiin valtava

Viime vuosikymmenen aikana hän on alkanut osallistua opposition toimintaan marsseilla ja mielipidekirjoituksilla. Sobtshak kannattaa liberaaleja, länsimaisia arvoja kuten homojen oikeuksia ja avointa yhteiskuntaa. Putinia itseään hän on kuitenkin varonut visusti arvostelemasta.

Sobtshakin ilmestyminen Venäjän politiikkaan on kuitenkin raivostuttanut monia oppositiohahmoja. Opposition todellinen johtohahmo Aleksei Navalnyi on saanut talousrikostuomion, jota lännessä epäillään poliittisesti motivoiduksi. Sen jälkeen Navalnyi on saanut vaalikiellon, hänen toimistoonsa on tehty poliisin rynnäkkö ja Navalnyi itse on saanut myrkyllistä maalia kasvoilleen oudossa hyökkäyksessä. Navalnyin mukaan hänen toinen silmänsä sokeutui iskussa 80-prosenttisesti.