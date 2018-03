Venäjän trolliarmeija Italian vaaleja sotkemassa - twiittien mukaan pakolaiset miehittävät koko maan

Valemedia pitää pakolaisia syyllisenä kaikkeen

Selvityksessä vertailtiin pakolaisiin myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvien twitter-tilien näkyvyyttä Italiassa. Myönteisesti suhtautuvia tilejä on 42 000 ja niiden kautta on julkaistu 220 000 twiittiä. Vastaavasti kielteisiä tilejä on huomattavasti vähemmän eli 25 000 mutta niiden kautta on julkaistu 560 000 twiittiä eli kaksi kolmasosaa pakolaisuutta käsittelevistä twiiteistä.