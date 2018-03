Venäjän ulkoministeriö: Britannian pääministeri Theresa Mayn kommentit ”sirkusesitys”

May vahvisti, että Skirpalit saivat sotilaallisen tason hermomyrkkyä, Novichok-tyyppiä, joka on peräisin Venäjältä. May sanoi, että Venäjä on hyvin todennäköisesti vastuussa Skripalien kuolemasta ja vaati selontekoa maan myrkkyohjelmasta. Mayn mukaan Skripalin tapaus on hyökkäys Britannian maaperällä.