Venäjän vaaleja tarkkaileva ja Putinin tapaava Ilkka Kanerva: "Oikeuslaitos ei saisi ratkaista ehdokkuuksia"

– Ehdokasasettelun lainmukaisuus on olennainen asia tarkkailijoille. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi jätettiin ehdokasasettelun ulkopuolelle vedoten siihen, että hänellä on tuomioita tilillään. Jos tuomioista aiheutuvat rangaistukset on kärsitty, meidän oikeusjärjestyksemme mukainen ajattelu lähtee siitä, että kansa ratkaisee loput. Kansa päättää, kuka on kelvollinen mihinkin tehtävään eikä niin, että viranomaiset estävät tähän vedoten jonkun ehdokkuuden.



Vaalipäivänä sunnuntaina eri puolilla Venäjää toimii kaikkiaan pari tuhatta tarkkailijaa. Savottaa riittää, sillä äänioikeutettuja vaaleissa reilut 110 miljoonaa ja vaalihuoneistoja on liki satatuhatta.



– Teemme havaintojemme pohjalta suositukset Venäjän johdolle ja keskusvaalivaltakunnalle, miten heidän tulisi kehittää systeemiään, jotta Venäjän järjestelmä olisi kansainvälisten standardien mukainen.



Naapurista katsoen vaikuttaa siltä, että presidenttiys on pedattu jo hyvissä ajoin istuvalle presidentille, Vladimir Putinille. Hänen kannatuksensa on liki 70 prosenttia, mutta Navalnyin kaltaiset haastajat on taklattu ulos. Kanerva näkee kuitenkin edistystä Venäjän vaalijärjestelmässä.



– Eteenpäin on menty. Minä vedin pari vuotta sitten duuman vaalin tarkkailuja. Silloin teimme vastaavan kaltaisen proseduurin ja jätimme (keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella) Panfilovalle ja hänen esikunnalleen nipun suosituksia, miten heidän systeemiään on kehitettävä. On ollut mielenkiintoista nähdä se, että monet meidän suosituksistamme on otettu Venäjällä tosissaan. Heidän yhteistyöhalunsa on ollut tässä suhteessa kasvamaan päin.



Kanerva näkee edistystä

Myrkytysskandaali on viime päivinä kiristänyt Venäjän ja Britannian välejä. Britannia on saanut näyttävää tukea muun muassa USA:lta ja Ranskalta. Kanerva uskoo kohtaavansa teeman Moskovassa.



– Teknisesti ottaen tämä ei liity vaaleihin. Mutta kun tulen tapaamaan erilaisia poliittisia toimijoita, niin tätä asiaa ja sen taustoja tullaan käsittelemään.



Kanerva tapaa myös presidentti Putinin.



– Hänen kanssa käymme vaalia koskevia asioita läpi ja muuta sitten sen mukaan mihin aikataulu riittää.