Venäjän vaalikamppailu tiivistyy tähän videoon: "Mene äidin luokse itkemään!" – ehdokkaat karjuvat, yksi itkee ja Putin pysyy poissa

– Minulla on oikeus puhua, huutaa Solovjov.

Putin loistaa poissaolollaan

Siksi, että käytännössä varma voittaja, istuva presidentti Vladimir Putin ei koske näihin tilaisuuksiin pitkällä tikullakaan. Hän ei ole osallistunut ainoaankaan television vaaliväittelyyn. Syitä on monta.

Ensinnäkin Putin voi pysyä lapsellisen huutokisan ulkopuolella. Hän voi näyttäytyä yleisölle arvohenkilönä, joka on tämän sirkuksen yläpuolella. Mitä ala-arvoisempaa muiden studiokeskustelu on, sitä herkullisempi kontrasti Putinille.

Kyynelehtivä ehdokas todellinen uhka Kremlille?

Kovasanainen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on oikeusistuimen päätöksellä syrjäytetty näistä vaaleista kokonaan, ja hänen tilalleen "liberaaliopposition ehdokkaaksi" on ilmestynyt tosi-tv-julkimo Sobtshak, joka varoo visusti kritisoimasta Putinin henkilöä ja purskahtaa kyyneliin Zhirinovskin edessä. Kenen mielestä hän on todellinen uhka Kremlille?