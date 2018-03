Venäjän valtionuutisilta harvinainen uhkaus agenttimyrkytykseen liittyen – "Hyvin harvinaista, että ovat saaneet elää korkeisiin ikävuosiin asti"

– Tilastojen mukaan se on paljon vaarallisempi kuin huumekuriirin. On hyvin harvinaista, että sen ammatin valinneet ovat saaneet elää rauhassa korkeisiin ikävuosiin asti, hän sanoo.

Entinen venäläisagentti Skripal sai aikanaan Venäjällä tuomion petturuudesta. Hänet löydettiin tyttärensä kanssa tajuttomana sunnuntaina Isosta-Britanniasta, jossa he asuvat. Skripalien uskotaan altistuneen myrkylliselle aineelle. He ovat olleet myrkytyksen johdosta kriittisessä tilassa. Myös kaksi tapahtumaa tutkivista poliiseista sai oireita, ja yksi pelastustoimen jäsenkin päätyi sairaalahoitoon. Myrkytyksen takana on laajasti epäilty olevan Venäjän tiedustelupalvelu tai muut kansalliset tahot. Venäjä on kiistänyt tietävänsä tapahtuneesta mitään.