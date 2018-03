Venäläisen ex-kaksoisagentin myrkytysvyyhti tiivistyy – poliisi eristänyt vaimon ja pojan haudat

Lisäksi 21 muuta henkilöä on saanut jonkin asteista hoitoa tapauksen vuoksi.

Ison-Britannian poliisi on nyt myös kertonut julkisuuteen poliisin nimen, joka joutui sairaalahoitoon löydettyään ostoskeskuksesta tajuttoman Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julian. Skripalin, tämän tyttären sekä rikoskonstaapeli Nick Baileyn uskotaan altistuneen jonkinlaiselle hermomyrkylle.

Myös pääministeri Theresa May on ottanut kantaa poliisiviranomaisen loukkaantumiseen tapauksessa.

– Sunnuntain tapahtumat ovat muistutus siitä, miten vaarallisiin tilanteisiin maan pelastusviranomaiset työssään joutuvat ja kuinka he käyttävät rohkeuttaan ja päättäväisyyttään joka päivä pitääkseen meidät turvassa, May kommentoi.

Perheen kotitalo on nyt eristettynä poliisitutkinnan vuoksi.

Sergei Skripalin pojan, Alexander Skripalin hauta on eristettynä.

Tutkimuksen kohteena ovat nyt paritalo ja BMW



Todistusaineistoa on etsitty paritalosta, jossa kaksikko asuu Salisburyssa. Lisäksi vierekkäisissä haudoissa lepäävien, Liudmila ja Alexander Skripalin haudat on käyty eristämässä poliisinauhoin. Guardianin mukaan alue on saatettu eristää, koska perheenjäsenten hautoja halutaan suojella mediahuomiolta.