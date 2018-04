Venäläisen miljardöörin avioero yksi maailman kalleimmista – Nyt riidellään 430 miljoonan euron loistojahdista Dubaissa

Eroa haluava pariskunta riitelee tällä hetkellä noin 540 miljoonan dollarin (eli noin 430 miljoonan euron) jahdin omistuksesta Dubaissa. Luna-jahti on takavarikoitu väliaikaisesti.

Oikeuden tuoreiden dokumenttien mukaan miljardööri Farkad Akhmedov voitti oikeuden valittaa yhdeksänkantisen jahdin takavarikoinnista. Jahdilla on kaksi helikopteria ja maailman suurin uima-allas.

Pohatan netto-omaisuus yli miljardin

Tuomioistuin on päättänyt, että öljy- ja kaasualan miljardööri Farkad Akhmedov on velkaa hänen entiselle vaimolleen Tatiana Mikhavilovna Akhmedovalle 567 miljoonaa dollaria eli suunnilleen saman verran kuin on Persianlahdella kelluvan jahdin arvo.